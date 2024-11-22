Россия летом 2024 года планировала начать масштабную наступательную операцию на Харьковщине и Сумщине, однако эти замыслы провалились. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NV.

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Каким был план российских войск по наступлению на Харьковщине и Сумщине

По данным источника NV, наступление должно было стартовать в период с 1 по 15 июня.

Подготовка российских военных завершилась еще в мае. Для проведения операции было собрано два армейских корпуса и одну армию. В районе Белгорода разместили около 46 тысяч военных, а на Сумском направлении сконцентрировали еще 23 тысячи солдат.

Обратите внимание! Сначала россияне планировали атаковать Харьковскую область, а через несколько дней начать наступление на Сумщину, постепенно продвигаясь вглубь украинской территории. Однако благодаря работе разведки ВСУ удалось заблаговременно подготовить оборонительные позиции за 10 – 15 километров от границы на Харьковщине.

Оборонительные действия украинской армии заставили россиян потерять много живой силы и техники. Для продолжения операции оккупанты перебросили подразделения из Купянского и Сумского направлений, но это не принесло успеха. Их наступление остановилось из-за ожесточенных боев в Харьковской области.

Не достигнув своих целей, россияне переориентировались на активные боевые действия на Кураховском и Покровском направлениях.

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