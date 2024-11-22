Российское командование в результате активных действий Вооруженных сил Украины на Курщине, которые начались в августе, было вынуждено отменить свои планы по наступлению на Запорожском направлении. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Укринформ.
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Почему российские войска отложили план наступления на Запорожье
Для укрепления позиций в Курске оккупанты перебросили в Россию одно из самых подготовленных подразделений, которое ранее было привлечено в Запорожье.
Источник Укринформа отметил, что часть российских войск также была переброшена из Донецкой области, в частности из районов Покровского и Курахово.
Обратите внимание! В начале операции в Курской области украинским военным противостояли около 40 тысяч российских солдат. Сейчас численность этой группировки выросла до 59 тысяч, и российское командование планирует довести ее до 60 тысяч.
Среди них находится 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота России, которая ранее отличалась жестоким обращением с пленными украинцами.
Операция на Курщине: последние новости
- Украинские военные в Курской области сейчас контролируют около 800 квадратных метров территории.
- Ракетный удар ВСУ по командному пункту в Курской области привел к гибели 18 человек и ранению 33, в частности высокопоставленного генерала КНДР. Среди раненых были трое военных КНДР, а большинство пострадавших – офицеры армии России, включая генерала-лейтенанта Солодчука.