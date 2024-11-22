Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского вечером 22 ноября. По словам президента, полномасштабная война длится уже 1003 дня, а все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше.

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Что Зеленский сказал об отмене заседания

Владимир Зеленский заявил, что если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Он подчеркнул, что нельзя игнорировать какую-либо российскую угрозу.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной,

– сказал глава государства.

По его словам, это касается всех – от Верховной Рады и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах.

Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим. В войне по другому не бывает. Должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и дальше запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, из-за повышенной угрозы вражеского удара было принято решение об отмене заседания Верховной Рады 22 ноября. Также не работали все службы Рады и секретариаты комитетов. К тому же было минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах.