Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Также об опасности предупреждены местные жители.

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Что говорят депутаты об отмене заседания Рады

Повышенная угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Так же как минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе,

– сказал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, местных жителей и работников офисов в районе правительственного квартала также заранее предупреждали о возможной опасности.

"Общая цель – уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Рады, но и всех, кто там работает и живет", – отметил нардеп.

В то же время нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк также подтвердил информацию, что заседание было отменено из-за угрозы обстрела. Он добавил, что не видит в этом никакой трагедии, ведь голосований на сегодня не предусматривалось.

"Это не означает, что они (обстрелы – 24 Канал) будут, просто есть такое предупреждение, и, поскольку ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хоть кто-то считает Раду центром принятия решений", – заявил Железняк.

Заметим, что по словам пресс-секретаря президента Украины Сергей Никифорова в комментарии 24 Каналу, Офис Президента продолжает работать в обычном режиме.

"Офис Президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет звучать тревога – будем в укрытиях", – отметил он.

Напомним, что вчера, 21 ноября, в СМИ появилась информация, что 22 ноября заседание Рады не состоится. Нардепов предупредили о том, что в пятницу сохраняется высокая угроза российского удара по зданию парламента.