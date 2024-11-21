22 ноября в Раде должен был пройти час вопросов к правительству. Однако он не состоится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и "Украинскую правду".

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Что произошло

Отмечается, что следующее заседание Рады планируется уже в декабре.

По данным СМИ, нардепов предупредили о о том, что в пятницу сохраняется высокая угроза российского удара по парламенту. Народных избранников призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

К слову, президент Зеленский отреагировал на применение против Украины "Орешника". Глава государства подчеркнул, что Путин сделал второй шаг за год к эскалации войны. Первым было привлечение к агрессии северокорейских военных.