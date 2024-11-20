Основные показатели бюджета
Уже третий год подряд, во время полномасштабной агрессии, парламент принимает основной финансовый документ страны до 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
Читайте также Замедление экономики и налоговая политика: МВФ оценил ситуацию в Украине
Основные показатели утвержденного Государственного бюджета на 2025 год:
- доходы государственного бюджета – 2 327,14 миллиарда гривен;
- расходы государственного бюджета – 3 929,06 миллиарда гривен;
- прожиточный минимум в месяц (общий) – 2 920 гривен;
- минимальная зарплата – 8 000 гривен.
Расходы на оборону
На национальную безопасность и оборону в бюджете на 2025 год предусмотрено 2 224,8 млрд грн, что составляет 26,3% от прогнозного ВВП, в частности:
- расходы общего фонда – 2 043,6 миллиарда гривен;
- расходы специального фонда – 151,2 миллиарда гривен;
- государственные гарантии – до 30 миллиардов гривен.
Напомним! В бюджете на 2025 год предусмотрено снижение темпов экономического роста с 3,5% до 2,7% из-за ожидания возможного продолжения войны. Эксперты отмечают, что для восстановления экономики на довоенном уровне Украине необходимо ежегодно увеличивать темпы роста на 8% в течение следующих трех лет.