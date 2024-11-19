Какие прогнозы по экономике Украины

Фонд обнародовал такую информацию после завершения миссии в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление МВФ.

Читайте также ВВП притормозит: в бюджете на 2025 год заложили более низкие темпы роста экономики

Несмотря на серьезные вызовы, вызванные войной, экономика Украины остается устойчивой. Фонд отмечает, что в 2024 году рост реального ВВП составит 4%, но в 2025 году ожидается замедление до 2,5-3,5%.

Это связано с повреждениями энергетической инфраструктуры и нехваткой рабочей силы. Инфляция в Украине ускорилась до 9,7% в октябре, но инфляционные ожидания остаются стабильными.

Обратите внимание! В октябре Международный валютный фонд снизил свой прогноз экономического роста Украины на 2024 год с 3,2% до 3% из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Прогноз на 2025 год также был снижен – с 6,5% до 2,5%.,Согласно новым прогнозам, рост экономики ускорится только в 2026 году, когда ожидается рост на уровне 5 _COPY2 3%.

Прогнозы по налогам

МВФ отмечает, что пересмотренный госбюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют параметрам программы.

Бюджет на следующий год также включает пакет налоговых мер, одобренных Верховной Радой, с ожидаемыми поступлениями в размере около 1,6% от ВВП в 2025 году.

В МВФ подчеркнули, что власти должны продолжать усилия по мобилизации внутренних доходов.

Обратите внимание! Реализация Национальной стратегии доходов, в частности сокращение уклонения от уплаты налогов и повышение уровня соответствия, является ключевым фактором для восстановления фискальной устойчивости, улучшения делового климата и выполнения критериев вступления в ЕС.

Прогнозы относительно валютного курса

МВФ в целом поддержал действия Национального банка Украины относительно валютного рынка и денежно-кредитной политики.

Учитывая риски повышения инфляции, пауза в цикле смягчения политики является целесообразной. Дальнейшие действия могут быть оправданы в случае ускорения инфляции или ухудшения инфляционных ожиданий.

Обменный курс должен оставаться амортизатором, адаптируясь к основным рыночным показателям, при этом обеспечивая поддержку необходимого уровня резервов, особенно с учетом возможных рисков для экономических перспектив,

– говорится в заявлении.

В то же время возможности для смягчения политики могут появиться, если инфляционное давление уменьшится, отметили в МВФ.

К слову! МВФ также подчеркнул важность разумного и поэтапного подхода к либерализации валютного рынка, который должен проводиться в соответствии со стратегией НБУ и общей политики, с постоянным мониторингом ситуации.