Рост ВВП

Темпы роста экономики в 2025 году снизятся с 3,5% до 2,7%, передает 24 Канал со ссылкой на Алексея Куща.

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Прежде всего, тем, что правительство очевидно ожидает возможность продолжения войны на весь следующий год. Следовательно, на целый год откладывается и начало динамичного восстановления украинской экономики,

– написал он.

Он отметил, что в этом контексте также можно предположить замораживание войны. Однако даже тогда не стоит ждать проекты динамического восстановления.

Это очень важный момент, ведь запуск программ восстановления – это существенное ускорение темпов экономического роста. Тогда прогноз динамики ВВП был бы в диапазоне 4 – 5%, а не 2 – 3%. Тем более, что в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, следовательно сейчас экономика не использует примерно 25 – 30% своего довоенного потенциала,

– добавил он.

На его взгляд, чтобы выйти на довоенный уровень, тренд развития Украины должен ежегодно увеличиваться на 8% как минимум три года.

Но судя по плановым показателям на 2025-й год, ни первого, ни второго в следующем году не будет... В общем, изменения в проект бюджета свидетельствуют, что в 2025 году экономика будет находиться в своеобразном "лимбе" или "чистилище" между "адом войны" и "раем восстановления",

– сказал Кущ.

Фактора только проектов восстановления недостаточно, ведь нужно запускать еще и новую экономическую модель роста.