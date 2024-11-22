Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського ввечері 22 листопада. За словами президента, повномасштабна війна триває вже 1003 дні, а всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше.

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Що Зеленський сказав про скасування засідання

Володимир Зеленський заявив, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно реагувати, берегти себе та йти в укриття. Він підкреслив, що не можна ігнорувати будь-яку російську загрозу.

Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний,

– сказав глава держави.

За його словами, це стосується всіх – від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що "товарищ" Путін буде й надалі залякувати нас. Він на цьому всю свою владу побудував,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, через підвищену загрозу ворожого удару було ухвалене рішення про скасування засідання Верховної Ради 22 листопада. Також не працювали всі служби Ради і секретаріати комітетів. До того ж була мінімізована кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах.