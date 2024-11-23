Оккупанты не имеют ресурсов глубоко вклиниваться в украинскую оборону, поэтому ведут комбинированные действия. 24 Канал со ссылкой на выступление Залужного для "Украинской правды" расскажет о возможностях Европы.

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Европа вряд ли готова к войне на истощение

Если мы говорим о готовности того или иного государства противостоять, прежде всего нужно посмотреть на ревизию рисков, которые представляет себе это государство – вероятнее всего, даже на нашем примере. А мы увидели, что на сегодня Россия реализовывала первый сценарий – "стратегия сокрушения", как написано в учебниках. Это те ограниченные военные действия, которые мы видели с 24 февраля 2022 года где-то до 17 апреля 2022 года, когда россияне начали переход к реализации другой стратегии, что, кстати, позволило нам иметь успехи в Харьковской и в Херсонской областях с помощью того оружия, которое мы получили,

– объяснил бывший главком.

По мнению Залужного, скорее всего, Европа, в частности Британия, готова к войне ограниченного масштаба. К широкомасштабным действиям сегодня не готов даже Китай. Но вряд ли Европа выдержит российский "измор".

"В октябре Украина получила по своим энергетическим и гражданским объектам около 1643 "Шахедов" и около 200 ракет. Если мы это сложим, то будем иметь примерно две тысячи воздушных целей. Это очень много. И я говорю только о гражданских объектах. Какая из стран НАТО на сегодня готова отразить нападение двух тысяч воздушных целей?" – риторически спросил Залужный.

В ноябре это количество увеличилось – уже есть около трех тысяч ударов ракетами и "Шахедами", а месяц еще не завершился. Бывший главнокомандующий не назвал, сколько ракет получит Украина. Но сказал, что средства очень ПВО дорогие, поэтому логично, что их нельзя произвести очень много.

Относительно линии боестолкновения, то там оккупанты сбросили примерно 4,5 тысячи УАБов. Вес боевой части УАБа – 500 килограммов, что сопоставимо с "Искандером" (там вес боевой части – 480 килограммов). Вряд ли у Европы есть 5 тысяч ракет к системам Patriot.

Вот именно даже по этому показателю я считаю, что ни Великобритания, ни страны Европы не будут готовы. Несмотря на то что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне. Но за два-три месяца можно разрядить полностью эту систему ПВО. Занимаются ли они альтернативными мерами и средствами для того, чтобы научиться бороться с этими воздушными целями, сказать трудно. Вероятнее всего, что нет,

– подытожил Залужный.