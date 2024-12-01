Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер Марк Фейгін, зауваживши, що Путін не задоволений планами Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю та має надію на своїх союзників.

Дивіться також Трамп пригрозив 100% митами для країн БРІКС: усе через долар США

Путін не домовився з Трампом

За словами російського опозиціонера, ймовірно, що телефонна розмова між російським диктатором та Трампом все ж відбулась. Майбутній президент США можливо надав Путіну певні пропозиції щодо дипломатичного завершення війни проти України, від яких він відмовився.

Трампу та його оточенні це не дуже сподобалось. Можливо в цьому сенсі Трамп і призначив колишнього генерала Кіта Келлога спецпосланцем в питаннях України та Росії. Це специфічна особа, навіть його "мирний план" Путіну не сподобався,

– пояснив Фейгін.

Російський опозиціонер розповів, що після цього російський диктатор знову активізував своє "брязкання ядерною зброєю". Цікаво, що він заявив, що не допустить появи ядерної зброї в Україні.

Фейгін зауважив, що ОДКБ не є військовою організацією, якби того хотів Путін. Ніхто з країн-учасників не допоможе Росії у війні, але Кремль все ж має надію утримати цю організацію "на плаву".

Найголовніший меседж на засіданні від російського диктатора був саме до США.

Путін не погоджується з теперішньою редакцією "мирного плану", який пропонує Вашингтон. Я це почув чітко. Не було ніякого конструктиву чи примирливих інтонацій,

– наголосив він.