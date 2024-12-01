Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционер Марк Фейгин, заметив, что Путин не доволен планами Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Российский диктатор снова начал угрожать ядерным оружием и надеется на своих союзников.

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Путин не договорился с Трампом

По словам российского оппозиционера, вероятно, что телефонный разговор между российским диктатором и Трампом все же состоялся. Будущий президент США возможно предоставил Путину определенные предложения по дипломатическому завершению войны против Украины, от которых он отказался.

Трампу и его окружению это не очень понравилось. Возможно в этом смысле Трамп и назначил бывшего генерала Кита Келлона спецпосланником в вопросах Украины и России. Это специфическая личность, даже его "мирный план" Путину не понравился,

– объяснил Фейгин.

Российский оппозиционер рассказал, что после этого российский диктатор снова активизировал свое "бряцание ядерным оружием". Интересно, что он заявил, что не допустит появления ядерного оружия в Украине.

Фейгин заметил, что ОДКБ не является военной организацией, если бы того хотел Путин. Никто из стран-участников не поможет России в войне, но Кремль все же надеется удержать эту организацию "на плаву".

Самый главный месседж на заседании от российского диктатора был именно к США.

Путин не согласен с нынешней редакцией "мирного плана", который предлагает Вашингтон. Я это услышал четко. Не было никакого конструктива или примирительных интонаций,

– подчеркнул он.