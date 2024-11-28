Российский диктатор заявил, что Россия будет использовать все средства поражения в случае, если Украина будет иметь ядерное оружие. Заявление Путина цитируют пропагандистские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Что заявил Путин

Глава Кремля считает, что передача какой-либо страной ядерного оружия Украине будет нарушением обязанностей по нераспространению. Он заявил, что ни в коем случае не допустит этого.

Путин также пригрозил украинцам новыми ударами "Орешником" и предупредил, что "сегодня в течение дня возможно все". В частности, он заявил, что возможны удары по "центрам принятия решения" в Киеве.

Кроме этого, диктатор заявил о "новых целях" войны. По словам Путина, российские войска "воюют за родину, за будущее России и своих детей".

Стоит отметить, что пока Украина не стремится получить ядерное оружие. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что государство никогда не говорило о его создании. А также добавил, что Украина так и не получила обещанных гарантий безопасности.