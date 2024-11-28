Російський диктатор заявив, що Росія буде використовувати всі засоби ураження у випадку, якщо Україна матиме ядерну зброю. Заяву Путіна цитують пропагандистські телеграм-канал, передає 24 Канал.

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Що заявив Путін

Очільник Кремля вважає, що передача якою-небудь країною ядерної зброї Україні буде порушенням обов'язків щодо нерозповсюдження. Він заявив, що в жодному разі не допустить цього.

Путін також пригрозив українцям новими ударами "Орешником" та попередив, що "сьогодні упродовж дня можливо все". Зокрема, він заявив, що можливі удари по "центрам ухвалення рішення" в Києві.

Окрім цього, диктатор заявив про "нові цілі" війни. За словами Путіна, російські війська воюють за батьківщину, за майбутнє Росії та своїх дітей".

Варто зазначити, що наразі Україна не прагне отримати ядерну зброю. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що держава ніколи не говорила про її створення. А також додав, що Україна так і не отримала обіцяних гарантій безпеки.