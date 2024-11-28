Раніше Путін заявляв, що цілями "СВО" є "денацифікація" та "демілітаризація" України, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін цього разу

Владімір Путін вважає Україну "ісконно руской" землею та раніше обіцяв "взяти Київ за три дні". Тепер російський диктатор заявив про те, що російські війська "воюють за батьківщину, за майбутнє Росії та своїх дітей".

Президент Росії також додав, що його бійці розуміють, за що воюють і проливають кров. А також бачать, що на їхню долю випало "стати на шляху тих сил, які вкотре вирішили зруйнувати Росію".

Раніше Путін побідкався, що "наступні 20 років будуть важкими". Російський диктатор виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" та заявив, що для Росії настає епоха кардинальних та революційних змін. Окрім цього, він звинуватив Захід у зростанні "хаосу та системної кризи".

Диктатор також заявляв, що Україна нібито пропонувала йому переговори, але в останній момент відмовилася. Очільник Кремля зауважив, що в Києві не хочуть перемовин, бо тоді, на його думку, доведеться скасовувати воєнний стан та проводити вибори.