Ранее Путин заявлял, что целями "СВО" является "денацификация" и "демилитаризация" Украины, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин на этот раз

Владимир Путин считает Украину "исконно русской" землей и ранее обещал "взять Киев за три дня". Теперь российский диктатор заявил, что российские войска "воюют за родину, за будущее России и своих детей".

Президент России также добавил, что его бойцы понимают за что воюют и проливают кровь. А также видят, что на их долю выпало "стать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию".

Ранее Путин пожаловался, что "следующие 20 лет будут тяжелыми". Российский диктатор выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и заявил, что для России наступает эпоха кардинальных и революционных изменений. Кроме этого, он обвинил Запад в росте "хаоса и системного кризиса".

Диктатор также заявлял, что Украина якобы предлагала ему переговоры, но в последний момент отказалась. Глава Кремля отметил, что в Киеве не хотят переговоров, потому что тогда, по его мнению, придется отменять военное положение и проводить выборы.