Традиционно не обошлось без обвинений в сторону Запада. Главные заявления Путина во время заседания и было ли что-то об Украине – передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявил Путин

Российский диктатор заявил о начале эпохи кардинальных и революционных перемен. По его словам, следующие 20 лет для России будут не менее, а более сложными. В то же время, в мире, по мнению Путина, идет не просто борьба за власть, а столкновение самих принципов отношений между странами.

Более того, прибегая к излишней лирике, диктатор видит угрозу в каком-то "погружении" человечества в агрессивную анархию и потери традиционных ценностей. Неудивительно, что после таких намеков Путин сразу перешел к угрозам Запада ядерным оружием.

Призывы Запада предоставить России, ядерному государству, стратегическое поражение демонстрируют пограничный авантюризм. Слепая вера западных элит в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться мировой трагедией.

– заявил он.

Также Путин, по всем обычаям пропаганды Кремля, отметил, что в самих странах Запада якобы постепенно растет "хаос и системный кризис". В то же время, он уверял, что якобы Москва не воспринимает западную цивилизацию как врага.

Также диктатор сказал, что в политике Соединенных Штатов и союзников можно просмотреть принцип "не доставайся же никому", подчеркнув, что это очень опасная формула. Впрочем, такой позиции по политике России он по непонятным причинам не придерживается.

Запад пытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики, но это не удалось. Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников", – сказал он.

Ну, и конечно, что Путин назвал беспрецедентную геополитическую жадность Запада "настоящим источником последних конфликтов – от Югославии до Украины".