Традиційно не обійшлося без звинувачень у бік Заходу. Головні заяви Путіна під час засідання та чи було щось про Україну – передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що заявив Путін

Російський диктатор заявив про початок епохи кардинальних та революційних змін. За його словами, наступні 20 років для Росії будуть не менш, а більш складними. Водночас у світі, на думку Путіна, йде не просто боротьба за владу, а зіткнення самих принципів відносин між країнами.

Ба більше, вдаючись до зайвої лірики, диктатор вбачає загрозу у якомусь "зануренні" людства в агресивну анархію та втрати традиційних цінностей. Не дивно, що після таких натяків Путін відразу перейшов до погроз Заходу ядерною зброєю.

Заклики Заходу завдати Росії, ядерній державі, стратегічної поразки демонструють позамежний авантюризм. Сліпа віра західних еліт у власну безкарність та винятковість може обернутися світовою трагедією,

– заявив він.

Також Путін, згідно з усіма звичаями пропаганди Кремля, зазначив, що у самих країнах Заходу нібито поступово зростає "хаос та системна криза". Водночас він запевняв, що нібито Москва не сприймає західну цивілізацію як ворога.

Також диктатор сказав, що у політиці Сполучених Штатів та союзників можна прогледіти принцип "не діставайся ж нікому", наголосивши, що це дуже небезпечна формула. Втім, такої позиції щодо політики Росії він, з незрозумілих причин, не дотримується.

"Захід намагався завдати Росії нищівного удару і відлучити її від світової політики та економіки, але це не вдалося. Росія потрібна світові, попри будь-які рішення вашингтонських та брюссельських начальників", – сказав він.

Ну, і звісно, що Путін назвав безпрецедентну геополітичну жадібність Заходу" справжнім джерелом останніх конфліктів – від Югославії до України".