Вона залишається малоймовірною, попри всі "дедалі войовничіші заяви" російського диктатора. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Reuters.

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Чому Росія не здійснить ядерний удар

Попри те, що розвідка США вважає ядерний удар малоймовірним, там відзначають, що Росія може розгорнути кампанію саботажу проти європейських цілей, щоб посилити тиск на Захід.

Зокрема, запуском нової балістичної ракети "Кедр" 21 листопада Росія намагалася попередити Вашингтон та його союзників, однак на дозвіл США бити вглиб російської території це не вплинуло.

"Деякі офіційні особи тепер вважають, що занепокоєння ескалацією, включно з ядерними побоюваннями, були перебільшеними, але наголошують, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною і що ядерна ескалація не виключена", – пише Reuters.

Проблемою також залишається те, що Росія шукатиме інші приховані способи помститися Заходу, і це "викликає занепокоєння".

Ядерною загрозою непокоїлися у Європі ще у 2022 році, однак у багатьох переживання зникло, бо Путін не реагував на свої погрози. А тепер там вважають, що Москва навряд чи піде на такий крок – частково через те, що вона "не забезпечує чіткої військової вигоди". У розвідці описали такий крок як крайній засіб. Поки що Кремль вдається до інших дій, зокрема, диверсій та кібератак.

"Враховуючи ранні оцінки розвідки, які применшували ризик ядерної ескалації, ядерні побоювання були перебільшеними, і рішення дозволити ширше використання ATACM було прийнято надто пізно", – сказав високопоставлений чиновник США.