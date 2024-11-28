Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defence Express Олег Катков. Нагадаємо, що Владімір Путін змінив ядерну доктрину Росії після того, як США дозволили Україні бити ракетами по російській території.

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Який сценарій Третьої світової

За словами головного редактора Defence Express, якщо Росія запустить міжконтинентальні балістичні ракети, то настане кінець людства. Адже Сполучені Штати завдадуть зустрічний удар, запустивши понад 500 балістичних ракет з ядерними бойовими частинами.

На цьому сучасна історія людства, цивілізації завершиться. Людство, можливо, продовжить своє існування, але точно не у такому вигляді, як зараз,

– зазначив Катков.

Загалом у Росії трохи більше розгорнутих ядерних бойових частин. Втім, їх кількість регулюється відповідним договором й становить 1500. Тобто по 1500 бойових частин у США та Росії.

Сполучені Штати їх просто дещо інакше розподілити. У США трохи більше бойових частин на авіаційних носіях, а через те, що Росія має обмежену кількість стратегічної авіації, тому на ній вони розмістили менше ядерних бойових частин. Різниця лише у цьому,

– мовив головний редактор Defence Express.

Балістична ракета середньої дальності "Орешник", якою росіяни 21 листопада вдарили по Дніпру, не нова ракета. Йдеться про ядерний носій, який призначений виключно для завдання ядерного удару. Він був в інертному виконанні, тобто там були масогабаритні макети.

Якщо брати те, що відбулося, то фактично для України мало що змінилося, адже Росія з 2022 року використовує інші ракети, які можуть нести ядерний заряд. Наприклад, "Іскандери", Х-101, Х-555,

– додав Катков.

Ба більше, у 2022 році Росія вже била по Києву ракетою Х-555 з макетом ядерної бойової частини.

До слова, колишній російський офіцер розповів, що Росія була готова завдати ядерного удару у перші дні вторгнення в Україну, і його підрозділ був приведений у повну бойову готовність 24 лютого 2022 року.