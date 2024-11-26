Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. З міркування безпеки, видання змінило ім'я чоловіка на Антон.

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"Були готові до всього" – свідчення очевидця

За словами колишнього офіцера, який служив на секретній базі ядерної зброї, у день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, його підрозділ був приведений у повну бойову готовність.

До цього ми тренувалися, але того дня зброя була на місці, і ми були готові завдати удару,

– поділився він із журналістами.

За словами Антона, бойова готовність зберігалася близько трьох тижнів, а його підрозділ був "закритий всередині бази" з доступом лише до російського державного телебачення.

Життя під постійним контролем

Робота на ядерному об’єкті передбачає жорсткий режим. Усі військові проходять регулярні перевірки, включаючи детектор брехні. Навіть відвідини батьків потребують погодження з ФСБ за три місяці.

Це замкнене середовище, куди не допускають сторонніх. Наш час реакції в разі небезпеки – дві хвилини,

– розповів Антон про свою службу.

Антон заявив, що після початку війни отримав наказ проводити лекції серед військових, де українців називали "комбатантами, яких слід знищувати".

Це була червона лінія для мене. Я відмовився виконувати цей наказ,

– пояснює він.

Через це його перевели до штурмової бригади і намагалися відправити на фронт. Але Антон ухвалив рішення втекти з країни.

За допомогою волонтерської організації для дезертирів Антон зміг залишити Росію. Тепер він допомагає іншим солдатам, які не хочуть брати участь у війні. Однак ризики для таких, як він, величезні.

Я розумію, що мене можуть знайти та спробувати вбити. Але мовчати я не можу,

– підсумував він.

Попри офіційні заяви Кремля про міць ядерного арсеналу, експерти ставлять під сумнів його готовність. Антон, однак, переконаний, що "зброя боєготова, і її обслуговують постійно".

Антон стверджує, робота з підтримки ядерної зброї у Росії ведеться постійно. До того ж за даними Федерації американських вчених, росіяни мають близько 4380 чинних ядерних боєголовок, але лише 1700 з них "розгорнуті" або готові до використання. До слова, усі країни-члени НАТО разом узяті мають однакову кількість.

Нагадаємо, що 19 листопада 2024 року Владімір Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Вона передбачає, що агресію з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатимуть їх спільним нападом на Росію.