24 Канал з посиланням на російських пропагандистів пише, що документ Путін підписав 19 листопада 2024 року. У ньому мовиться, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює Путін.

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Що зміниться у ядерній доктрині Путіна

У оновленій ядерній доктрині Путіна мовиться, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї чи союзників зброї масового ураження.

Основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватися залежно від зовнішніх та внутрішніх чинників,

– мовиться в документі.

Також він передбачає, що:

Росія розглядає ядерну зброю як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом;

Москва "вживає всіх необхідних зусиль" для зменшення ядерної загрози;

доповнили перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії.

Ядерна відповідь від Росії можлива при критичній загрозі її суверенітету навіть звичайною зброєю, при нападі на Білорусь як учасника Союзної держави, при масованому старті військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону,

– заявив Путін у ядерній доктрині.

Тобто фактично російський диктатор Владімір Путін заявив, що у випадку атаки балістичних ракет на Росію, Москва може застосувати ядерну зброю.

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Путін ухвалив оновлену ядерну доктрину / фото росЗМІ

До речі, попередню редакцію ядерної доктрини Росії затвердили ще у червні 2020 року. Аналогічний документ Кремль ухвалив також у 2010 році.

Цього разу речник Путіна Пєсков заявив, що нібито ядерну доктрину актуалізували, щоб привести документ у відповідність до нинішньої політичної обстановки.