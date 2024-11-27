Також він вважає, що союз Пекіну та Москви стає небезпечнішим, а можливість застосування ядерної зброї з боку Росії стала цілком реальною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Між США та Росією або Китаєм може спалахнути війна

Як вважає Френк Кендалл, зміцнення союзу між двома із дев’яти країн з ядерною зброєю, тобто між Росією та Китаєм, викликає серйозне занепокоєння. На тлі цього Білий дім продовжує докладати зусиль для збереження конкурентної переваги над Китаєм і стримування "вкрай небезпечної" Росії.

Американський міністр, виступаючи перед курсантами Військово-повітряної академії США, зазначив, що його головна мета як очільника Департаменту ВПС полягає у тому, аби прищепити їм відчуття терміновості в підготовці до можливої війни, яка може зачепити і їх.

Ми повинні бути готові до наступної війни, в якій, можливо, доведеться брати участь,

– заявив він.

За його словами, Китай активно розвиває озброєння, призначені для стримування США в західній частині Тихого океану, включно з районами Тайваню і Південно-Китайського моря, які є стратегічними пріоритетами для Вашингтону. Не меншу загрозу становить і Росія.

На його думку, Москва не лише готова застосовувати силу проти сусідів, а й серйозно розглядала можливість використання ядерної зброї, зокрема в Україні: "ймовірність застосування ядерної зброї стала реальною, як ніколи раніше".

Він застеріг, що сучасні офіцери ВПС можуть зіткнутися із завданням запобігти "найбільшій катастрофі в історії людства", адже Росія посилює залежність від ядерної зброї, а Китай стрімко нарощує ядерний арсенал, який стає порівнянним з арсеналами США та Росії.

Також Кендалл висловив побоювання стосовно поширеної думки, що ядерні держави уникають воєн між собою через страх перед взаємним знищенням. Він назвав цей підхід "дуже небезпечним" і зізнався, що після розпаду СРСР сподівався на закінчення загрози ядерного конфлікту.

"Загроза ядерної війни повернулася, і, можливо, вона тепер набуває ще більш небезпечних форм", – наголосив він.