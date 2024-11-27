Также он считает, что союз Пекина и Москвы становится опаснее, а возможность применения ядерного оружия со стороны России стала вполне реальной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Между США и Россией или Китаем может вспыхнуть война между США и Россией или Китаем

Как считает Фрэнк Кендалл, укрепление союза между двумя из девяти стран с ядерным оружием, то есть между Россией и Китаем, вызывает серьезное беспокойство. На фоне этого Белый дом продолжает прилагать усилия для сохранения конкурентного преимущества над Китаем и сдерживания "крайне опасной" России.

Американский министр, выступая перед курсантами Военно-воздушной академии США, отметил, что его главная цель как главы Департамента ВВС заключается в том, чтобы привить им ощущение срочности в подготовке к возможной войне, которая может задеть и их.

Мы должны быть готовы к следующей войне, в которой, возможно, придется участвовать,

– заявил он.

По его словам, Китай активно развивает вооружения, предназначенные для сдерживания США в западной части Тихого океана, включая районы Тайваня и Южно-Китайского моря, которые являются стратегическими приоритетами для Вашингтона. Не меньшую угрозу представляет и Россия.

По его мнению, Москва не только готова применять силу против соседей, но и серьезно рассматривала возможность использования ядерного оружия, в частности в Украине: "вероятность применения ядерного оружия стала реальной, как никогда ранее".

Он предостерег, что современные офицеры ВВС могут столкнуться с задачей предотвратить "крупнейшую катастрофу в истории человечества", ведь Россия усиливает зависимость от ядерного оружия, а Китай стремительно наращивает ядерный арсенал, который становится сопоставимым с арсеналами США и России.

Также Кендалл выразил опасения относительно распространенного мнения, что ядерные державы избегают войн между собой из-за страха перед взаимным уничтожением. Он назвал этот подход "очень опасным" и признался, что после распада СССР надеялся на окончание угрозы ядерного конфликта.

"Угроза ядерной войны вернулась, и, возможно, она теперь приобретает еще более опасные формы", – подчеркнул он.