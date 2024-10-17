За його словами, Україна ніколи не говорила про створення ядерної зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Офісу Президента України.

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Україна не отримала гарантій безпеки

Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли раніше говорив про Будапештський меморандум. За його словами, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО,

– підкреслив Зеленський.

Він ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.

Генсек НАТО коротко відповів на це. Він сказав, що Україна буде в НАТО, а союзники для цього зроблять все, щоб Україна мала все, що потрібно.

Натомість Владімір Путін часто використовує ядерну зброю як засіб шантажу. Він постійно погрожує всьому світу ядерним ударом у разі перетину "червоних ліній".

Також Володимир Зеленський продовжує представляти План перемоги українським партнерам. Зокрема, 17 жовтня він показав його у Європейській раді. Цікаво, що вперше на сам План перемоги відреагував і ексголовком ЗСУ та чинний посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Він підтримав ідею українського лідера.

Крім цього, Зеленський також пояснив, що буде, якщо партнери не підтримають План перемоги. За його словами, Україна продовжить боротись з Росією, однак їй буде набагато складніше.

Крім того, президент України вважає, що це стане величезною помилкою. Зеленський додав, що планом визначено, що в Україні будуть інвестиції, а ресурси – будуть захищені.Український лідер також додав, що запрошення до НАТО та пакет неядерного стримування Росії можуть бути превентивними заходами.

Водночас український лідер також сказав, чи відбудеться другий Саміт миру, якщо План перемоги не підтримають союзники. Він пояснив, що Саміт миру готують у будь-якому випадку. Він також наголосив, що План перемоги може суттєво посилити позиції України, а саме цього й намагається досягти наша держава.