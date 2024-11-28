Повідомляє 24 Канал із посиланням на Кіта Келлога в X. Він також заявив, що робота на Трампа – "привілей" його життя.

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Як Келлог відреагував на своє призначення

Напередодні Трамп призначив Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

У своєму дописі Келлог зазначив, що вважає для себе великою честю призначення на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує", – написав Келлог.

Зауважимо, що згідно з "мирним планом" Келлога, Трамп може припинити надання військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на мирні переговори, тоді як Москві дадуть зрозуміти, що відмова від переговорів спричинить посилення підтримки Києва. Самі ж переговори мають привести до фактичної заморозки лінії фронту.