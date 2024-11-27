Джон Фелан ніколи не служив в армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Чому Трамп обрав Фелана

Трамп заявив, що Фелан стане "надзвичайною силою" для Військово-морських сил і непохитним лідером у просуванні його бачення "Америка перш за все".

Джон Фелан є засновником і головою інвестиційної компанії Rugger Management LLC, розташованої у Флориді. Він також обіймав посаду керуючого партнера в MSD Capital, приватній інвестиційній фірмі. Водночас у нього немає досвіду служби в армії, наголошують американські видання.

Фелан є активним донором Республіканської партії та виборчої кампанії Трампа. У квітні він перерахував понад 834 тисячі доларів спільному комітету Трампа, а в серпні організував прийом для політика у своєму будинку в Аспені, штат Колорадо.

Призначення на посаду керівника ВМС ще потребує затвердження Сенатом, більшість у якому з наступного року матимуть республіканці.