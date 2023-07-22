Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, очевидно, что в России начались чистки "z-патриотов".

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Попытаются продать в Гаагу

Вероятно, в Кремле приняли политическое решение разобраться с "ура-патриотическим" сегментом, который может быть гораздо опаснее миролюбивого либерального. Ведь, например, сложно представить с автоматом Навального, штурмующего Кремль. А какого-то Горкина-Стрелковая вполне вероятно.

Я думаю, что будут и другие процессы против таких активистов. Но их не так много и они трусливы. Достаточно посадить пару людей, как все это кодла скроется и не будет даже вякать,

– сказал политолог и социолог из Германии.

Властям было выгодно, чтобы эти "z-патриоты" разгоняли о всеобщей мобилизации и милитаризации труда в России. Ведь на их фоне Путин казался "умной" альтернативой всем этим "патриотам".

Пару недель назад у Стрелкова окончательно сорвало крышу. То ли он больше пить стал, то ли тяжелые наркотики какие-нибудь употреблял. Он стал просто нарываться. За такие вещи в России убивают,

– отметил Эйдман.

По его мнению, Стрелкова не убили из-за того, что он нужен Кремлю. Ведь российские власти попытаются продать его в Гаагу, чтобы самим не идти. Поэтому его не убивают, а сохраняют как ценный ресурс.

Важно! Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. Ему был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

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Ослабит Путина

Скоро выборы и лишний раз власти хотят показать, что Путин "священная" корова в российской политической верхушке и его трогать нельзя, за это придется расплачиваться.

Лидера бандитов, грабителя в законе нельзя даже вербально опускать. За вербальные обиды должен быть реальный ответ,

– добавил политолог и социолог из Германии.

Диктатор репрессирует своих критиков не потому, что усиливает свои позиции. Для него это так естественно, как дышать. Тогда он был бы не диктатор, а обычный демократический президент.

"Другой вопрос ослабит или усилит это его? Я думаю, что ослабит. Ведь если либеральные критики и так никогда не поддерживали Путина, то так называемые "патриоты", начиная с 2014 года, поддерживали диктатора. Арест Стрелкова вызовет протест у многих", – подчеркнул Эйдман.

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