Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, очевидно, що у Росії розпочалися чистки "z-патріотів".
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Спробують продати в Гаагу
Ймовірно, у Кремлі прийняли політичне рішення розібратися з "ура-патріотичним" сегментом, який може бути набагато небезпечніший, ніж миролюбний ліберальний. Адже, наприклад, складно уявити з автоматом Навального, який штурмує Кремль. А якогось Гіркіна-Стрєлкова цілком ймовірно.
Я думаю, що будуть й інші процеси проти таких "активістів". Але їх не так багато й вони боягузливі. Достатньо посадити пару людей, як все це кодло сховається й не буде навіть векати,
– сказав політолог і соціолог з Німеччини.
Владі було вигідно, щоб ці "z-патріоти" розганяли про загальну мобілізацію та мілітаризація праці в Росії. Адже на їхньому фоні Путін здавався "розумною" альтернативою всім цим "патріотам".
Пару тижнів тому у Стрєлкова остаточно зірвало дах. Чи то він більше пити став, чи важкі наркотики якісь вживав. Він став просто нариватися. За такі речі у Росії вбивають,
– зазначив Ейдман.
На його думку, Стрєлкова не вбили через те, що він потрібний Кремлю. Адже російська влада спробує продати його в Гаагу, щоб самим не йти. Тому його не вбивають, а зберігають як цінний ресурс.
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Ослабить Путіна
Скоро вибори й зайвий раз влада хоче показати, що Путін "священна" корова в російській політичній верхівці і його чіпати не можна, за це доведеться розплачуватися.
Лідера бандитів, грабіжника в законі не можна навіть вербально опускати. За вербальні образи має бути реальна відповідь,
– додав політолог і соціолог з Німеччини.
Диктатор репресує своїх критиків не тому, що він посилює свої позиції. Для нього це так природно, як дихати. Тоді він би був не диктатор, а звичайний демократичний президент.
"Інше питання ослабить чи посилить це його? Я думаю, що ослабить. Адже, якщо ліберальні критики й так ніколи не підтримували Путіна, то так звані "патріоти", починаючи з 2014 року, підтримували диктатора. Арешт Стрєлкова викличе протест у багатьох", – наголосив Ейдман.
У Росії затримали терориста Гіркіна: коротко
- 21 липня заарештували терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його звинувачують в екстремізмі. Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з рішенням суду.
- Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.
- Аналітики припускають, що затримання Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля, ймовірно, на шкоду ФСБ, у якій він служив.