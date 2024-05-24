Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Уточним, что мирный саммит состоится недалеко от швейцарского города Люцерн 15 и 16 июня.

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Какие соображения в Евросоюзе по саммиту

Еврочиновник утверждает, что формула Зеленского – это пока единственная идея по обеспечению мира в Украине, которая есть на столе. Однако, по его словам, некоторые страны видят ситуацию по-другому, поэтому и возникают дискуссии.

Дипломат добавляет, что все еще неизвестно, будут ли присутствовать на саммите представители Китая. Кроме того, есть неопределенность: будет ли согласовано финальное коммюнике по результатам встречи лидеров стран в Швейцарии.

Важно, чтобы будущие мирные переговоры по Украине были в рамках основных принципов международного права. Идея заключается в том, что не будет устойчивого, справедливого, длительного мира в Украине, если он не будет базироваться на международном праве, на территориальной целостности и суверенитете Украины,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Высокопоставленный дипломат надеется, что мероприятие станет первым шагом для того, чтобы Россия оказалась за столом переговоров. Чиновник ЕС говорит, что для Альянса это было "абсолютно понятным" с начала войны, поскольку Россия является стороной боевых действий.

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Формула мира и больше о мероприятии

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою формулу мира еще в 2022 году на саммите стран G7. Она предусматривает обеспечение таких 10 пунктов:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической безопасности;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Обратите внимание! Подробно о каждом пункте из этой формулы можно прочитать по ссылке. Это официальный документ, объясняющий философию украинской формулы мира, опубликован на сайте Офиса Президента.

В то же время в Белом доме недавно комментировали, будет ли присутствовать президент США Джо Байден на саммите в Швейцарии 15 и 16 июня. Собственно, представитель Джейк Салливан пока не может подтвердить участие Байдена. Но он отметил, что Вашингтон активно участвует в подготовке мероприятия.