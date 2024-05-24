Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Уточнимо, що мирний саміт відбудеться неподалік швейцарського міста Люцерн 15 і 16 червня.
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Які міркування у Євросоюзі щодо саміту
Єврочиновник стверджує, що формула Зеленського – це поки єдина ідея щодо забезпечення миру в Україні, яка є на столі. Однак, за його словами, деякі країни бачать ситуацію по-іншому, тому й виникають дискусії.
Дипломат додає, що все ще невідомо, чи будуть присутні на саміті представники Китаю. Крім того, є невизначеність: чи буде узгоджене фінальне комюніке за результатами зустрічі лідерів країн у Швейцарії.
Важливо, щоб майбутні мирні переговори щодо України були в рамках основних принципів міжнародного права. Ідея полягає в тому, що не буде стійкого, справедливого, тривалого миру в Україні, якщо він не базуватиметься на міжнародному праві, на територіальній цілісності та суверенітеті України,
– сказав високопосадовець ЄС.
Високопоставлений дипломат сподівається, що захід стане першим кроком для того, аби Росія опинилась за столом переговорів. Чиновник ЄС каже, що для Альянсу це було "абсолютно зрозумілим" з початку війни, оскільки Росія є стороною бойових дій.
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Формула миру та більше про захід
Президент України Володимир Зеленський озвучив свою формулу миру ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення таких 10 пунктів:
- радіаційної та ядерної безпеки;
- продовольчої безпеки;
- енергетичної безпеки;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.
Водночас у Білому домі нещодавно коментували, чи буде присутній президент США Джо Байден на саміті у Швейцарії 15 і 16 червня. Власне, речник Джейк Салліван поки не може підтвердити участь Байдена. Але він наголосив, що Вашингтон бере активну участь в підготовці заходу.