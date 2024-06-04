Об этом 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что это будет фундаментальное информационное событие. Он добавил, что в то же время саммит не приведет сразу к решению всех вопросов войны и мира в Украине.

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О чем будут говорить на саммите

Подоляк отметил, что на этом мероприятии в кулуарах и официально можно будет проговорить определенные вещи.

Сейчас не существует глобальных правил, которые надо переосмыслить. Не существует международных институтов, которые могут обязать страны соблюдать эти правила или заставить их это делать,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

На саммите зафиксируют то, что сейчас необходимо переосмыслить глобальное лидерство и доказать, что определенная страна действительно претендует на него. Михаил Подоляк добавил, что желательно было бы, чтобы Китай, который сейчас переосмысливает свое политическое и глобальное значение, таки приехал на саммит. Все, чтобы не выглядело так, что КНР придерживается концепции России.

"Концепция России – это нет международного права, нет правил. Кто сильнее – тот прав. Это нонсенс. Тогда ты не являешься глобальным лидером", – сказал советник председателя ОПУ.

Формула мира

Саммит мира – это информационная повестка дня совсем другого уровня. Все обсуждают это мероприятие – негативно и позитивно. Однако, все понимают, что необходимо переосмыслить глобальные правила, глобальное право, роль и место международных институтов. Кроме того, это фиксация формулы мира.

Что такое формула мира – мир может быть справедливым, нет никаких абстрактных миров. Все предложения стран, которые не ведут непосредственно войну и всегда выступают насчёт "давайте согласимся на условия России, оставим им там часть территории Украины", – это не о мире. Это об эскалации и дальнейшей войне,

– подчеркнул Подоляк.

Более того, на саммите будет точно видно, понимают ли страны, которые претендуют на роль глобальных лидеров, что такое лидерство и какую опасность оно несет. Лидерство – это про ответственную политику, когда страна настаивает на обязательном выполнении определенных истин, которые прописаны в международном праве.

Как в ОП комментируют участие США в саммите

От США на Саммит мира поедет вице-президент Камала Харрис и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Советник председателя ОПУ отметил, что эта страна будет на мероприятии представлена на самом высоком уровне.

"Соединенные Штаты четко фиксируют: "Мы на уровне первых лиц государства будем присутствовать на этом саммите". И представители многих ключевых стран Европы на самом высоком уровне будут присутствовать", – сказал Подоляк.

Может ли приехать Китай

Китай не будет участвовать в Саммите мира. Однако может быть и такое, что эта страна передумает в последнюю минуту и таки направит своего представителя.

Советник председателя ОПУ добавил, что между КНР и Россией изменились отношения. Китай – это глобальное государство, а страна-агрессор – имеет сателлитный тип. Именно поэтому, мол, КНР и медленнее насчёт внутреннего обсуждения определенных важных инициатив.

"Для Китая крайне важно не проигнорировать саммит и приехать, зафиксировать официально свое глобальное лидерство: "Мы приехали. У нас есть свои позиции, но мы готовы дебатировать, дискутировать, прислушиваться, свою позицию или корректировать и тому подобное". Им надо найти формат, который позволит приехать", – отметил Михаил Подоляк.

Саммит мира: позиция США и Китая