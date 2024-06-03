В частности, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин после обвинений президента Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются сорвать запланированный Саммит мира в Швецарии.

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В частности чиновница отметила, мол, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Мао Нин также отметила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. По словам пресс-секретаря, позиция Пекина по мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – сказала Мао Нин.

Что этому предшествовало