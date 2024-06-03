В начале полномасштабного вторжения Владимиру Путину не удалось убедить мир, что лучшим выходом для всех будет быстрая капитуляция Украины. Теперь Россия пытается "продать" ту же самую идею, но в обертке "миротворчества".

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Имитация доброй воли

Полномасштабное вторжение в Украину начиналось под аккомпанемент жесткой и бескомпромиссной риторики Кремля. Однако уже через полгода – в сентябре – октябре 2022 года – в Москве заговорили о своей готовности к миру.

Причина была вполне банальна: на тот момент путинский "блицкриг" окончательно провалился, и Россия потеряла стратегическую инициативу на фронте. Российские войска были выбиты из Киевской, Черниговской и Сумской областей, затем – с Харьковщины и правобережья Херсонщины, а планы десанта в Одессе утонули вместе с ракетным крейсером "Москва". Чтобы предотвратить дальнейший коллапс оккупационной армии, Кремль был вынужден объявить в России частичную мобилизацию, а также бросить в штурмы тысячи заключенных с российских тюрем.



Уничтоженный российский танк на Киевщине / Фото Getty Images

Несмотря на неуспехи России, ничто не свидетельствовало о реальных намерениях Путина останавливать кровавую войну. Но его генералам была крайне необходима оперативная пауза, чтобы подготовить мобилизованных новобранцев и пополнить запасы вооружений, истощенные после колоссальных потерь первых месяцев войны. Оккупационные администрации, установленные на украинских территориях, захваченных после 24 февраля, также нуждались во времени, чтобы закрепить свою власть и подавить по крайней мере активное сопротивление местных жителей.

Кроме того, Кремль пугала консолидация Запада, который начал оказывать Украине действенную поддержку. В такой ситуации лучшим подарком для Москвы было бы начало переговоров с Киевом, который бы позволил выиграть время и попытаться подорвать решимость Запада продолжать помогать Украине.

Все эти расчеты прекрасно понимали и в Киеве, и в столицах западных государств. Минские договоренности, заключенные в 2014 и 2015 годах, несмотря на все усилия Киева, к устойчивому миру не привели. Впрочем, даже в первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский неоднократно публично обращался к Путину с предложением встретиться за столом переговоров. Но пока в России не начались проблемы на фронте, Кремль пренебрежительно отмахивался от таких предложений.

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Даже на переговоры между делегациями Украины и России, продолжавшиеся в марте 2022 года в Беларуси и Турции, россияне согласились, чтобы с позиции силы сознательно выдвинуть неприемлемые требования, выполнения которых было бы для Украины не только унизительным, но и самоубийственным. Так же и осенью 2022 года Кремль говорил о переговорах исключительно "на собственных условиях", не называя их. Вполне понятно, что ни капитулировать, ни дарить оккупантам время на восстановление в Киеве не собирались.

Повторение лжи

В течение 2023 года Путин несколько раз возвращался к теме переговоров, а в этом году заверения в готовности к диалогу стали постоянным рефреном в официальной риторике Кремля. Но изменился ли контекст, в котором звучат подобные заявления? Россия все так же нуждается в оперативной паузе.

Особенно эта потребность обострилась после долгожданного выделения Украине нового пакета военной помощи от США и активизации помощи со стороны стран ЕС. Обеспокоенность Москвы вызывает перспектива получения Украиной самолетов F-16, а также разрешения на применение дальнобойных ракет по территории России. Если даже собственными средствами Украина смогла нанести серию чувствительных ударов по ряду объектов, расположенных в глубоком российском тылу, то на что она будет способна потом?

Кроме того, Украина проводит усиленную мобилизацию с целью доукомплектования имеющихся и создания новых боевых подразделений. Совокупный эффект всех этих мероприятий может значительно осложнить положение оккупационной армии и, вероятно, поставить Путина перед необходимостью проводить новую волну мобилизации, что является крайне непопулярным в российском обществе.



Украина усиливает боевые подразделения / Фото 24 ОМБр

Начало переговоров на условиях Кремля (а ничего другого, напомним, Москва пока не предлагает) поставило бы вопрос о целесообразности продолжения поддержки Украины государствами Запада: какой в этом смысл, если Киев готов капитулировать уже сейчас?

Слово "капитуляция" в этом контексте не является преувеличением. Собственную переговорную позицию Кремль не очертил до сих пор, надеясь очевидно на то, что результатом переговорного процесса станет принятие Киевом всех ультимативных требований Москвы. Косвенно эту версию подтвердил и сам Путин, заявив 28 мая, что Россия готова возобновить переговорный процесс, отталкиваясь от результатов переговоров в Стамбуле. А встреча в Стамбуле, как мы знаем, была не более, чем приглашением Украины к капитуляции.

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О том, что Москва все еще стремится склонить Киев к капитуляции, свидетельствует и следующее заявление Лаврова от 30 мая: "Россия открыта для переговоров о мире, а не перемирии. Теоретическая возможность ускорить урегулирование существует: в случае прекращения поставок западного оружия и прекращения боевых действий Киевом".

Такие условия трудно назвать адекватными. Мы уже убедились, какие последствия имело промедление с принятием помощи Украине в Конгрессе США. Не трудно представить, насколько ухудшится положение Украины, если западное вооружение перестанет поступать вообще.

Способность Украины оказывать эффективное сопротивление будет снижаться, что приведет не к "урегулированию", а к увеличению количества жертв, разрушений, а в конце – и к расширению зоны оккупации. Так же и прекращение боевых действий может быть только двусторонним, причем первый шаг должно сделать государство-агрессор, а не государство-жертва. Это вопрос не принципов, а здравого смысла.

Подмена приоритетов

Впрочем, продвижение Кремлем идеи о собственной готовности к переговорам имеет не только тактическую, но и стратегическую цель. Последняя заключается в том, чтобы внести смятение в сознание западных обществ для того, чтобы первым пунктом на повестке дня стала не военная помощь Украине, а начало мирного процесса, к которому якобы открыта Москва.

Для того чтобы создать иллюзию такой открытости, Россия привлекла все имеющиеся средства воздействия на мнение западной общественности и истеблишмента. Выставлять жертву агрессором – один из любимых приемов российской пропаганды. Именно таким образом Кремль готовил casus belli накануне полномасштабного вторжения, распространяя ложь об агрессивных милитаристских планах Украины.

Сейчас Россия хочет применить этот прием снова, выставив руководство Украины "партией войны", которая якобы отвергает "щедрые мирные предложения", поступающие из Кремля.

Конечно, война на истощение является испытанием и для украинского общества, и для западных партнеров Киева. Но худшее, что можно сделать сейчас, – это поддаться соблазну поверить в добрую волю Путина и рассматривать заявления Кремля как шанс на прекращение войны.

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В течение последних десяти лет Россия убедительно доказала, что предложенные ею сценарии не предусматривают установления реального долговременного мира. Единственный способ прекратить войну заключается в том, чтобы заставить Россию согласиться на начало мирного урегулирования, основы которого будут разработаны не в Москве, а в Киеве – совместно с государствами-партнерами и при наличии широкого международного консенсуса.

Для того чтобы такой сценарий стал возможным, Россия должна предстать перед фактом собственной неспособности принудить Украину к выполнению кремлевских ультиматумов и навязывать миру кремлевские правила игры. В этом смысле солидарность с Киевом на Глобальном саммите мира и усиление военной поддержки Украины одинаково важны и необходимы.