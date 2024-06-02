Дефицит никуда не денется

Что было до этого? Цена для населения перекрывала исключительно доставку электроэнергии. Доля производителей в тарифе была равна нулю. То есть государственные компании производили электроэнергию, отдавали ее в сеть и ничего за это не получали. Как вы думаете, кто за это платил?

Читайте также Цель №1 для России: украинские дети оказались беззащитными перед врагом

Условному Ахметову плевать с высокой колокольни на то, сколько платит население. Его волнуют цены на рынке для промышленности. Потому что именно так формируется тариф, по которому ДТЭК продает электроэнергию в систему. А вот тарифы для населения были важны для государственных компаний.

А тут еще случились российские атаки на генерацию, в частности на государственные ТЭЦ и ГЭС, которые надо восстанавливать, а на это нужны деньги.

Не говоря уже о том, что с такими смешными тарифами никто не собирался экономить электричество. Все призывы экономить остались без ответа. Такая уж человеческая натура. А дефицит в системе никуда не денется ближайшие несколько лет. Более высокая цена должна привести к сокращению потребления. Так работает экономика.

И так, дефицит настоящий. Никакого экспорта сейчас нет, чтобы об этом не писали в чатах ОСМД или не рассказывали таксисты. Экспорт был, когда в системе был профицит. С российскими атаками он исчез. Пришел дефицит и импорт на всю мощность вместе с ним. Импорт из ЕС, кстати, где стоимость электроэнергии намного выше.

Правильный метод

Конечно, если вы проспали российские атаки, то вам можно позавидовать. У вас замечательный сон и вы третий год войны можете игнорировать факт самой войны. Но это не изменит дефицит и не изменит ситуацию с нехваткой средств у государственных компаний.

Интересно Бейте, но не везде: полноценного разрешения на использование оружия по России придется подождать

Да, конечно там есть коррупция. Но это не меняет ситуации, что для ремонта нужны деньги и что тариф должен быть рыночным, и что система должна работать. Можно сколько угодно говорить, что пока в государственных компаниях есть коррупция, то нельзя повышать тариф. Но тогда в один день вы окажетесь в темноте, но с низкими тарифами и принципиальной позицией.

Правильный метод – рыночные тарифы и давление на власть, чтобы она боролась с коррупцией. Чем ближе тарифы к рыночному уровню, тем больше у общества стимулов долбить власть и не спускать воровство.