В Госдепе говорят, что США будут хорошо представлены на Саммите мира, в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис. К отказу Китая участвовать в Саммите мира Миллер относится критически и не видит в этом большой потери.

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США хотят, чтобы Саммит прошел успешно

Представитель Госдепартамента США на брифинге заявил, что они поддерживают мирный саммит в Швейцарии. Также он подтвердил, что США хотят, чтобы он был успешным, и поэтому вице-президент будет на этом саммите. Миллер заявил, что его страна поддерживает дипломатические усилия Украины. Также он прокомментировал критику Владимира Зеленского в адрес Китая.

Тем не менее, мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы захотел. Но, несмотря на это, сейчас трудно представить, как Пекин может сыграть такую роль, учитывая его действия в течение последних месяцев, чтобы восстановить оборонно-промышленную базу России,

– говорит Миллер.

Представитель также отметил, что США и в дальнейшем будут давать понимать Китаю, что такие действия недопустимы. Кроме того, он пообещал привлекать к ответственности организации, причастные к помощи России. Миллер добавил, что европейские партнеры солидарны в этом вопросе с США.

Хочет ли Китай мира