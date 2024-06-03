Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил 24 Каналу, что Китаю невыгодно, чтобы пальму первенства среди стран Глобального Юга подхватило другое государство.

Где темы Путин в Пекине просил Си Цзиньпина о трех вещах, в частности не участвовать в Саммите мира, – FT

Кто может представлять страны Глобального Юга

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что многие считают глобальный Саммит мира неким новым "водоразделом" между странами западного и антизападного блока.

Китай, по его словам, считает себя главной антизападной страной в мире, поэтому для его имиджа важно, чтобы поддерживающие его страны не были на Саммите мира. Потому что эти страны будут, если уж не полностью, то частично поддерживать Украину, следовательно – быть против России.

Но, по его мнению, эти заявления не отменяют участия самого Китая в Саммите мира. Возможно, следующие 2 недели пройдут в непубличных переговорах с Китаем о том, что ему желательно там присутствовать.

Он отметил, что на саммите в Швейцарии по одну сторону представителя этой страны будет представитель США, но вопрос – кто будет по другую сторону, если Китая таки не будет.

Вполне возможно, что это будет представитель Индии, которая уже подтвердила свое участие в этом саммите,

– сказал Ус.

Таким образом, подчеркнул он, будет запечатлено, что мир имеет главную страну на Западе – это США, и главную страну на Глобальном Юге, которой может оказаться Индия, если Китая не будет. Для Пекина это невыгодно.

Что это может дать Индии

Он отметил, что Китай уже делает определенные шаги, чтобы ограничить контакты с Россией. Это является положительным сигналом того, что несмотря на то, что Пекин сейчас держит паузу, в последний момент может неожиданно в Швейцарии приземлиться самолет с представителем Китая.

И, по его словам, Китай может это представить как нежелание того, чтобы Саммит мира проходил без ведущей страны Глобального Юга, а неофициально, безусловно, Китай будет думать, что не может отдать Индии пальму первенства.

Потому что, знаете, для Индии это будет очень хорошая возможность, которую она сможет потом развить, сказав, что, поскольку Китай самоустранился, мы тогда будем здесь главные от Юга,

– заявил Ус.

И самое главное, добавил он, Индия даст четкий сигнал странам Запада, чтобы те не делали из Китая ведущую площадку по производству товаров в мире, а перенесли ее в Индию.

Саммит мира в Швейцарии: главное