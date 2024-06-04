Министр объяснил во время вопросов и ответов на презентации книги "Война и новые горизонты. Лидеры мнений о настоящем и будущем Украины и мира", что в Китае сейчас "очень внимательно все считают".

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Что сказал Кулеба о действиях Китая

Глава Министерства иностранных дел объяснил, что Китай никуда не спешит по одной простой причине – для него очень важно, чем закончится война России против Украины.

Потому что если она закончится победой Украины, то дальнейшие действия Китая будут скованы. А если эта война закончится даже не победой, а навязыванием Россией ее стратегической инициативы, то есть когда они годами будут так понемногу наступать, а мы – понемногу будем отбиваться несмотря на всю помощь, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китаю,

– заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас в Китае отдельные темы официальных правительственных исследований – это на что способна страна, которая защищается против гораздо большего соседа и ядерной державы, на что способны партнеры такой страны. И в конце они выйдут на выводы.

Дмитрий Кулеба объяснил, что сейчас Китай находится в позиции: "Мы за мир, за все хорошее против всего плохого". Однако с такой позиции есть гораздо более широкая логика, которая в конце концов, определит судьбу мира.

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Китай работает, чтобы страны не ехали на Саммит мира