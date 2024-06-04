Міністр пояснив під час запитань та відповідей на презентації книги "Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу", що в Китаї наразі "дуже уважно все рахують".
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Що сказав Кулеба про дії Китаю
Очільник Міністерства закордонних справ пояснив, що Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.
Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав'язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв'язує руки Китаю,
– заявив Дмитро Кулеба.
За його словами, наразі в Китаї окремі теми офіційних урядових досліджень – це на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки.
Дмитро Кулеба пояснив, що наразі Китай перебуває в позиції: "Ми за мир, за все добре проти всього поганого". Проте з такої позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу.
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Китай працює, щоб країни не їхали на Саміт миру
- Володимир Зеленський під час пленарної сесії на полях саміту у Сингапурі заявив, що Китай допомагає Росії у тому, щоб зірвати Глобальний саміт миру, який має відбутися 15 – 16 червня у Швейцарії.
- Як пише видання Reuters, Пекін не підтвердив свою присутність будь-якому рівні. Згодом відхилив пропозицію, аргументувавши це тим, що не були виконані умови для його присутності – зокрема, участь як Росії, так і України.
- У МЗС Китаю відповіли на звинувачення Володимира Зеленського. Видання The Guardian написало, що там запевнили, що Пекін нібито ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни