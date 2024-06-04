Міністр пояснив під час запитань та відповідей на презентації книги "Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу", що в Китаї наразі "дуже уважно все рахують".

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Що сказав Кулеба про дії Китаю

Очільник Міністерства закордонних справ пояснив, що Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.

Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав'язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв'язує руки Китаю,

– заявив Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі в Китаї окремі теми офіційних урядових досліджень – це на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки.

Дмитро Кулеба пояснив, що наразі Китай перебуває в позиції: "Ми за мир, за все добре проти всього поганого". Проте з такої позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу.

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