Після того, як союзники дозволили завдавати ударів по території Росії, усі експерти обговорюють, як це змінить події на фронті. Тим часом відомо, що за декілька годин після надання дозволу від США Сили оборони атакували Бєлгород з HIMARS.

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Кулеба про дозвіл бити по Росії

Наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши ці обмеження і дозволивши бити по цілях на території Росії. Це не означає, що в нас є карт-бланш, адже є кроки, яких треба дотримуватися,

– сказав він.

Також міністр закордонних справ натякнув: далі буде, бо Україна працюватиме з партнерами "з питань розширення способів застосування цих озброєнь".

Глава МЗС додав: не знає, чому Захід запровадив обмеження. Але зараз країни-партнери рухаються у правильному напрямку.

Ними ухвалено неабияке рішення, тож можна сподіватися на продовження. Кулеба навів приклад, що часто важливі рішення приймають потроху. Кожен малий крок може перерости у щось велике. Імовірно, з дозволом бити по Росії буде саме так, і наявне рішення може стати проміжним перед чимось іще більшим.

Що відомо про дозвіл бити по Росії

Спершу американські ЗМІ повідомили, що це стосується тільки Харківщини. Але згодом директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер пояснив: дозвіл "стосується ділянки на кордоні, звідки Росія веде обстріли", а також "усього регіону на Півночі, де російські сили обстрілюють Україну".

Це рішення США підтримала низка європейських країн. Вони дали дозволи обстрілювати Росію з різних систем і навіть використовувати F-16.

Утім, досі є значні обмеження. Наприклад, не можна використовувати далекобійні ракети ATACMS. Зате дозволено стріляти з HIMARS, які дуже добре зарекомендували себе. На початку літа ЗСУ вдарили з HIMARS по ЗРК С-300/400 на території Бєлгородщини.