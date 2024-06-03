Також Бєлгородщина приймала HIMARS. Сили оборони вдарили по зенітно-ракетному комплексу С-300/400. Під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, тож є поранені.

До теми Удар по будинку в Бєлгороді завдали російським боєприпасом, – розслідувачі CIT

Останні випадки "аварійного сходження боєприпасів"

Ще три ФАБ упустили російські літаки на Бєлгородську область за останні три доби. Таким чином, щонайменше 81 раз російські Повітряно-космічні сили випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні сто днів,

– наводять дані російські журналісти.

Тобто росіяни обстрілювали свою територію та окуповані чи не щодня. Такі от "патєрі" боєприпасів.

У повідомленні йдеться, що 31 травня у Шебекінському міському окрузі в полі знайшли ФАБ-250. 1 червня ФАБ-500 знайшли поряд із житловим будинком на вулиці Радгоспна у Шебекіному. І того ж дня у полі – знову ж таки у Шебекінському міському окрузі – знайшли ще одну ФАБ-250. У всіх трьох випадках ніхто не постраждав.

Відстань від Шебекіно до України: показуємо на карті

Судячи з відстані, можна припустити, що всі три авіабомби призначалися Харківщині. Але не долетіли.

Росіяни обстрілюють свою територію: що відомо

Окупанти воліють замовчати ці випадки – звісно, їм невигідно говорити про це. Пропаганда називає ворожу армію другою армією світу, а вербувальники підвищили цей статус до першої. Тож якось не випадає зізнатися, що російські літаки не втримали чергову бомбу і "вона впала".

Якщо випадки, де ніхто не постраждав, можна замовчати, то події 2 січня стали відомі всім. Тоді під час масованої атаки окупанти зруйнували вулиці села у Воронезькій області. Утворилися величезні вирви, було поранено людей і знищено будівлі.

У Повітряних силах ЗСУ припустили: причин таємничого нетримання декілька. По-перше, людський фактор: або пілот припустився помилки, або обслуговуючий персонал погано приєднав бомбу. Ані те, ані інше не прикрашає загарбників, тож не дивно, що вони зазвичай говорять про "аварійне сходження боєприпаса". По-друге, зношені літаки нема чим ремонтувати, бо даються взнаки санкції.