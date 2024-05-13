Вивчивши і проаналізувавши візуальні матеріали, ми дійшли висновку, що з великою ймовірністю приліт по будинку стався з північного сходу, і схиляємося до того, що це була зенітна керована ракета від російського комплексу ППО, або позаштатний сход фугасної авіабомби (ФАБ) із універсального модуля планерування та корекції (УМПК). Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам малоймовірною, – розповів Руслан Левієв.