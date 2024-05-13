Изучив и проанализировав визуальные материалы, мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО, или внештатный сход фугасной авиабомбы (ФАБ) с универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной, – рассказал Руслан Левиев.