Российские СМИ сообщили, что бомба упала на село Стрелецкое Белгородского района.

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Село, на которое упала бомба, закрыли

Инцидент произошел еще 10 мая. По словам местных жителей, упала или ФАБ, или КАБ – пока точно неизвестно. Авиабомбу обнаружили в поле вблизи домов на Охотничьей улице.

Российские власти закрыли село и не впускали людей на въезд или выезд. Никакой эвакуации там также не проводили. О последствиях инцидента подробностей пока нет.

В России регулярно падают их же бомбы