Российские СМИ сообщили, что бомба упала на село Стрелецкое Белгородского района.
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Село, на которое упала бомба, закрыли
Инцидент произошел еще 10 мая. По словам местных жителей, упала или ФАБ, или КАБ – пока точно неизвестно. Авиабомбу обнаружили в поле вблизи домов на Охотничьей улице.
Российские власти закрыли село и не впускали людей на въезд или выезд. Никакой эвакуации там также не проводили. О последствиях инцидента подробностей пока нет.
В России регулярно падают их же бомбы
- Ранее ФАБ-500 упал на дом в Белгороде, в результате чего пострадали семь человек, 42 дома и 12 автомобилей. Губернатор Белгородской области назвал падение домой российской авиабомбы просто "взрывом".
- Также накануне российские бомбардировщики "впустили" бомбу на село Крутой Лог в Белгородском районе.
- Один из немногих случаев, когда Россия признала, что случилось – "сход боеприпаса" на Белгород 20 апреля, в результате чего пострадали 2 человека. Местные власти назвали это "технической ошибкой".
- Отметим, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские самолеты "впустили" не менее 20 боеприпасов.
- 18 февраля 2024 года российский самолет тоже сбросил ФАБ-250 в селе Солоти Белгородской области. Тогда местные власти эвакуировали около 150 жителей, а российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.
- В британской разведке отметили, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Они также отметили, что такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения.