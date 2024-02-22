В частности, российские военные в очередной раз прибегли к “бомбардировкам” и оккупированных территорий. Недавно враг "случайно уронил" фугасную авиационную бомбу на Луганскую область.
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Оккупанты уронили авиабомбу
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". В то же время российский чиновник не стал озвучивать причины его появления.
Очевидно авиационный снаряд предназначался для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.
По данным телеграм-канала ASTRA, 18 февраля в селе Солоти было найдено ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.
В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий,
– сообщал Гладков.
Однако это не единственный случай, когда Белгородская область страдает от "профессиональных" действий своих земляков.
Ранее британские аналитики отметили, что пока не могут утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохого вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета.
В частности, рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке
Россия не впервые обстреливает собственные города: кратко
- Так, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Тогда жителей решили не эвакуировать.
- В то же время такую же авиабомбу нашли в селе Стрелковое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной. Тогда власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.
- В результате сброса боеприпасов никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.
- Перед этим, 21 января, еще одна авиабомба упала вблизи хутора Ионовка в Белгородской области. Как следствие – повреждена местная плотина. Интересно, что все три авиабомбы не взорвались.