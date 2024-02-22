В частности, российские военные в очередной раз прибегли к “бомбардировкам” и оккупированных территорий. Недавно враг "случайно уронил" фугасную авиационную бомбу на Луганскую область.

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Оккупанты уронили авиабомбу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". В то же время российский чиновник не стал озвучивать причины его появления.

Очевидно авиационный снаряд предназначался для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.

По данным телеграм-канала ASTRA, 18 февраля в селе Солоти было найдено ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.

В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий,

– сообщал Гладков.

Однако это не единственный случай, когда Белгородская область страдает от "профессиональных" действий своих земляков.

Ранее британские аналитики отметили, что пока не могут утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохого вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета.

В частности, рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке

Россия не впервые обстреливает собственные города: кратко