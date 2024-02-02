Об этом пишут некоторые российские телеграм-каналы. Инцидент произошел 1 февраля в городе Зимогорье, передает 24 Канал.

К теме Разведка Британии зафиксировала случаи, когда Россия бомбила свои же города

Российская авиабомба упала посреди города

В частности, телеграм-канал ASTRA сообщил, что 1 февраля российские военные "впустили" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. К счастью, боеприпас не взорвался и никто не пострадал.

Авиабомба упала на улице Пархоменко. Интересно, что нашли его отнюдь не оккупанты, а местные жители. Они сообщили о "находке", после чего россияне эвакуировали население. Как сообщают в сети, осмотр и вывоз ФАБ-500 будет проходить 2 февраля.

Россия не впервые "бомбит" собственные города и оккупированные территории

Оккупанты не впервые "бомбардируют" собственные города и оккупированные территории. Так, только в Белгородской области было зафиксировано не менее 5 случаев, когда российская авиация "упускала" авиабомбы в Белгородской области.

Последний из случаев произошел 27 января, когда оккупанты упустили две авиабомбы ФАб-250 на Белгородщине. Одна из них упала и не взорвалась на хуторе Постников Корочанского района, а другая – в селе Стрелковое.

Перед этим, 21 января, еще одна авиабомба упала вблизи хутора Ионовка в Белгородской области. Как следствие – повреждена местная плотина. Интересно, что все три авиабомбы не взорвались.

Кроме того, в январе также оккупанты "упустили" 2 авиабомбы на оккупированных территориях. В частности, 8 января с российского самолета упала ФАБ-250. Боеприпас приземлился в Рубежном, к счастью, никто не пострадал. В разведке Великобритании предполагают, что такие "бомбардировки" российских городов и оккупированных территорий свидетельствуют о недостаточной подготовке российских военных и усталости экипажей.