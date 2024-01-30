Об этом говорится в обзоре британского оборонного ведомства. Аналитики ссылаются на сообщения российского телеграмм-канала Astra.

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Отмечают, что два инцидента со сбросом авиабомб ФАБ-250 произошли вблизи российских поселков Белгородской области.

Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации к 150 гражданским лицам в радиусе 500 метров.

говорится в сообщении.

Россия регулярно сбрасывает бомбы на свои территории

Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию этого месяца. И пятый случай за год, а самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.

Британские аналитики отметили, что пока не могут утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохого вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета.

"Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта а также о недостаточной подготовке" говорится в обзоре.

Российская авиация обездолена