Там днем 21 января произошла "маленькая" неприятность. Вражеский самолет летел сбрасывать авиабомбу на территорию Украины. Однако не долетел. Авиабомба рухнула на территории Белгородской области.

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Она "отрицательно приземлилась" вблизи хутора Ионовка. Авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в местном водоеме. По данным российских телеграмм-каналов, в результате падения повреждена дамба. Информации о пострадавших пока нет.

"Хлопок" в России продолжается

В России продолжается сезон "хлопка". Несмотря на то, что температура воздуха на территории страны-террористки уходит в минусы, – очень жарко. В частности, в ночь на 21 января Украина атаковала одно из самых крупных российских оборонных предприятий. Речь идет о заводе "Щегловский вал". Он расположен в Туле.

Сначала местные жители паниковали из-за взрывов. В сети публиковали кадры, на которых видно, как небо озаряет пламя. Впоследствии стало известно о прилетах на территорию "Щегловского вала". Там для оккупантов разрабатывали управляемое оружие, а также так называемые российские "системы ПВО".

В частности, именно "Щегловский вал" собирал для врага зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

Оккупантам следует понимать, что это только начало. Дальше – жарче.