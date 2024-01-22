Там вдень 21 січня сталася "маленька" неприємність. Ворожий літак летів скидати авіабомбу на територію України. Однак не долетів. Авіабомба впала на території Бєлгородської області.

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Вона "від'ємно приземлилася" поблизу хутора Іонівка. Авіабомбу ФАБ-250 виявили у місцевій водоймі. За даними російських телеграм-каналів, внаслідок падіння пошкоджена дамба. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Бавовна" у Росії триває

У Росії триває сезон "бавовни". Попри те, що температура повітря на території країни-терористки йде у мінуси, – дуже спекотно. Зокрема, у ніч на 21 січня Україна атакувала одне з найбільших російських оборонних підприємств. Мовиться про завод "Щегловський вал". Він розташований у Тулі.

Спершу місцеві жителі панікували через вибухи. У мережі публікували кадри, на яких видно, як небо освітлює полум'я. Згодом стало відомо про прильоти на територію "Щегловського валу". Там для окупантів розробляли керовану зброю, а також так звані російські "системи ППО".

Зокрема, саме "Щегловський вал" збирав для ворога зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Окупантам варто розуміти, що це – лише початок. Далі – спекотніше.