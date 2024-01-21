По данным источников журналистов Суспильного в спецслужбах, завод "Щегловский вал" был атакован беспилотниками. Отметим, что Тула находится в более 300 километрах от украинской границы по прямой.

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Важная для Украины цель: что известно о заводе "Щегловский вал"

"Щегловский вал" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. На нем разрабатывается управляемое оружие для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, скорострельных орудий и боевого стрелкового оружия. В частности, в цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

Кроме этого, предприятие занимается модернизацией старого оружия.

Где расположен завод "Щегловский вал": карта

Напомним, что поздно вечером 20 января в российской Туле раздались мощные взрывы. Россияне заявили, что над городом якобы сбили БПЛА. Однако в сети появились видео, где отчетливо виден "прилет" по заводу. После этого на месте попадания начался пожар.

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