По данным источников журналистов Суспильного в спецслужбах, завод "Щегловский вал" был атакован беспилотниками. Отметим, что Тула находится в более 300 километрах от украинской границы по прямой.
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Важная для Украины цель: что известно о заводе "Щегловский вал"
"Щегловский вал" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. На нем разрабатывается управляемое оружие для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, скорострельных орудий и боевого стрелкового оружия. В частности, в цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
Кроме этого, предприятие занимается модернизацией старого оружия.
Где расположен завод "Щегловский вал": карта
Напомним, что поздно вечером 20 января в российской Туле раздались мощные взрывы. Россияне заявили, что над городом якобы сбили БПЛА. Однако в сети появились видео, где отчетливо виден "прилет" по заводу. После этого на месте попадания начался пожар.
Ночью в России было "жарко"
- Кроме "хлопка" в Туле, ночью произошла атака на нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Там оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск России. Теперь технологический процесс полностью остановлен, с завода эвакуировали 150 человек. Источники 24 Канала утверждают, что это спецоперация СБУ.
- Кроме этого, в Смоленской области произошла атака на авиаремонтный завод. В частности, там производят ракеты Х-59. Источники журналистов "РБК-Украина" сообщили, что атака на этот завод – операция ГУР.